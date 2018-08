Cruzeiro vs Flamengo EN VIVO por la Copa Libertadores

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estádio Governador Magalhaes Pinto no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre las escuadras de Cruzeiro vs Flamengo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se realizará este miércoles 29 de agosto a las 7.45 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports 3.

Cruzeiro recibe este miércoles a Flamengo en un duelo de brasileños que define uno de los clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores y en el que, pese a su ventaja de 0-2, el club local prefiere no dar nada por garantizado ante un visitante esperanzado en remontar.

Tras haberse impuesto en el partido de ida en el Maracaná, Cruzeiro avanzará con una victoria por cualquier marcador, un empate y hasta una derrota por un gol de diferencia.

Pese a esa ventaja y a su favoritismo, el entrenador del equipo, Mano Menezes, ha pedido total concentración y seriedad a sus jugadores y que no se confíen.

Menezes dejó claro que alineará a todos sus titulares disponibles, pero viene trabajando a puerta cerrada y guarda secreto sobre si alineará un equipo defensivo para intentar administrar su ventaja o si nuevamente saldrá al ataque.

“Pienso de la misma forma que Mano. Son dos grandes equipos acostumbrados a decisiones y puede pasar cualquier cosa. Lo que hicimos en el primer partido no es suficiente para clasificarnos”, afirmó el portero Fabio en la rueda de prensa previa al partido.

Cruzeiro vs Flamengo | Minuto a minuto





Cruzeiro vs Flamengo | Posibles Alineaciones

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero (Edilson), Dedé, Leo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Giorgian de Arrascaeta; Hernán Barcos (Raniel).

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver, Renê; Gustavo Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro; Vitinho e Henrique Dourado (Fernando Uribe).

Cruzeiro vs Flamengo | La Previa

Pese a que podrá contar con su armador Thiago Neves, uno de los principales responsables por la peligrosidad del equipo, Cruzeiro sigue sin contar con el internacional y mundialista Fred, de baja por lesión hace varias semanas, y mañana tampoco tendrá a disposición a Sassa, su actual goleador y que está entre algodones.

La gran duda, por lo tanto, es si Menezes alineará al argentino Hernán Barcos o a la joven promesa Raniel en el lugar de Sassá como único hombre de ataque o si será más arriesgado y mandará a ambos.

El veterano Barcos destacó a su llegada al Cruzeiro este año, pero actualmente acumula ocho partidos sin anotar mientras que Raniel se ha convertido en el nuevo comodín de Menezes.

Otra duda es en la lateral derecha, cuya titularidad es disputada por Lucas Romero y Edilson, dos jugadores que hasta la semana pasada estaban bajo cuidados médicos.

Flamengo confía en su millonario elenco, uno de los de mayor calidad actualmente en Brasil y con destaques como Lucas Paquetá, Henrique Dourado y Diego Ribas, para intentar revertir el revés que sufrió en Río de Janeiro.

El conjunto carioca reconoce que derrotar al Cruzeiro por al menos dos goles de diferencia en el Mineirao no es fácil, pero confía en la remontada.

“Necesitamos generar condiciones que dejen incómodo al Cruzeiro en su casa, sacarlo de esa zona de comodidad”, afirmó el entrenador del cuadro rojinegro, Mauricio Barbieri.

“Estamos muy motivados para conseguir la clasificación en el partido más importante del año y haremos todo lo posible para revertir la situación. Sabemos que, pese a lo difícil, no es imposible”, agregó.

Barbieri no confirmó su equipo pero tiene a todos los titulares a disposición y no piensa reservar a ninguno. “En una decisión como esta no se puede pensar en reservar”, dijo.

Pese a que hasta ahora ninguno de los delanteros del equipo se ha destacado esta temporada, Barbieri dijo que confía en el poder ofensivo de una línea de centrocampistas que cuenta con la revelación Lucas Paquetá, los internacionales Diego Ribas y Everton Ribeiro y el colombiano Gustavo Cuéllar.

La única duda en el Flamengo es si Barbieri volverá a darle una oportunidad al delantero Henrique Dourado, goleador del Campeonato Brasileño el año pasado, pero que en el actual no pasa por un buen momento, si seguirá insistiendo con el colombiano Fernando Uribe o si intentará con ‘la joya’ Lincoln.