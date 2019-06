Fernando Santos aún lamenta haber hecho jugar a Cristiano Ronaldo contra Manchester United

Cuando Cristiano Ronaldo se inició en el fútbol profesional lo hizo en el Sporting Lisboa dirigido en ese entonces por Fernando Santos, hoy entrenador de la Selección de Portugal. En la víspera de la final de la UEFA Nations League de los lusos ante Holanda, el técnico confesó que aún se lamenta por haber hecho jugar a CR7 en el amistoso contra Manchester United.

El cuadro lisboeta se enfrentó a Manchester United en un encuentro amistoso organizado por la inauguración del estadio José Alvalade. El estratega decidió enviar al campo al atacante, quien daba sus primeros pasos en el fútbol de élite.

Cristiano Ronaldo brindó dos asistencias y brilló frente a Manchester United. Entonces, el cuadro inglés hizo todo lo posible para cerrar la transferencia del atacante. Fernando Santos, por esa decisión, no pudo disfrutar plenamente del talentoso futbolista.

“Lo vuelvo a decir, yo me quedé sorprendido cuando vi a este jugador con 19 años. No debí darle minutos contra el Manchester United, me quedé sin él por haberle dejado jugar”, admitió en Fernando Santos en rueda de prensa.

“Fue ese día cuando nos dimos cuenta de la calidad que tenía”, agregó el técnico de la Selección de Portugal. De hecho, Fernando Santos reconoce que Cristiano Ronaldo, a pesar de los años, sigue siendo competitivo como pocos.

“Creo que va a aguantar otros tres o cuatro años. Tiene objetivos determinados y fuertes que le lleva a tener siempre un estado físico bueno y con grados de intensidad muy elevados. No es muy común ver a un jugador marcar 50 goles con 34 años y por eso creo que continuará así un tiempo más”, aseguró Fernando Santos.