Cristiano Ronaldo ofrece a Matthijs de Ligt fichar por la Juventus

Cuando Portugal se impuso por 1-0 a Holanda en la final de la UEFA Nations League, sucedió un incidente curioso protagonizado entre Cristiano Ronaldo y el joven defensor Matthijs de Ligt, pues de acuerdo a la propia confesión del joven de 19 años, CR7 se acercó a él parar tentarlo en fichar por la Juventus de Turín, elenco en el que juega el portugués.

Cristiano Ronaldo aprovechó el desenlace de la final de la UEFA Nations League y se acercó a Matthijs de Ligt para ofrecerle estadía en Turín, reveló este domingo el futbolista de 19 años.

“¿Vienes a Turín?”, fue el mensaje que utilizó Cristiano Ronaldo para tratar de seducir a Matthijs de Ligt, aseguró el neerlandés en diálogo con la cadena NOS (Nederlandse Omroep Stichting).

“Eso podría estar bien, sí”, reconoció Matthijs de Ligt con una sonrisa en el rostro, consciente sobre el gran paso que representaría jugar al lado de Cristiano Ronaldo en la Juventus: “No lo entendí al principio. Me sorprendió un poco, así que me reí. Pero no dije nada”, declaró.

“El período de transferencia comienza en un tiempo, primero iré de vacaciones. Luego lo veré (qué hago con mi futuro)”, indicó Matthijs de Ligt en el micrófono del citado medio de su país, después de la consagración de Portugal en el certamen.