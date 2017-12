Cristiano Ronaldo revela a qué se dedicará cuando se retire del fútbol

El vínculo de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid será hasta el 2021. Es decir, a sus 36 años dejará de ser parte del club merengue y en una entrevista con Alessandro Del Piero adelantó lo que le gustaría hacer una vez cuelgue las botas. Luego de recibir el premio a mejor jugador en los Globe Soccer Awards, el portugués dio a conocer los planes a futuro.

“Ahora estoy centrado en el campo, sé que llegará el momento en que tendré que dejarlo, pero hasta entonces quiero disfrutar del momento. Que es bueno, es muy bueno. Sé que cuando me retiraré tendré una buena vida. No digo eso porque tengo mucho dinero, lo digo porque probaré nuevas cosas”, adelantó el jugador del Real Madrid.

“Por ejemplo, quiero probar a hacer películas. Luego tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi línea con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios, empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho. Tengo un muy buen equipo, muchas personas que trabajan en mi empresa y me ayudan para construir proyectos interesantes. Cuando juego al fútbol todo depende de mí, fuera depende también de estas personas, que trabajan para mí”, señaló Cristiano Ronaldo.

Además, el atacante luso explicó cuál es la motivación que le permite hacer las cosas más fáciles y conseguir logros personales y colectivos. “La clave es la motivación. Si estás motivado, todo es más fácil. Tú lo sabes, también fuiste jugador, en este deporte hay que trabajar mucho. Tu ambición, tu pasión… tienes que juntar muchos factores”, acotó.

“Siento todavía mucha pasión por el fútbol, amo ganar y siento poder lograr cada año algo más. La gente habla de mi edad, pero a veces no estoy de acuerdo: muchos jugadores más jóvenes sufren lesiones porque no cuidan su cuerpo. Yo tengo 32, casi 33 años, ya no soy un niño, lo sé. Pero me siento fuerte y motivado, en mi mente sigo notando mi fuerza y esto para mí marca la diferencia”, agregó Cristiano Ronaldo.

Tras el parón de LaLiga Santander, Real Madrid deberá replantear muchas cosas para recuperarse en el torneo. Cierra el año en el cuarto lugar con 31 puntos y de paso enfrentará al PSG en febrero por los octavos de final de la Champions League.

El reto de Zinedine Zidane no es nada fácil y dependerá mucho de sus jugadores para revertir los últimos resultados obtenidos.