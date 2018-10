Cristiano responde a Isco: "todos saben de mi historia con el Real Madrid"

Cristiano Ronaldo, futbolista de la Juventus, no quiso hablar del Real Madrid y de su convulsa situación actual, con Julen Lopetegui en el alambre, y dijo que no le toca a él hablar del club, además de asegurar que es “un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego”.

Cuestionado por el momento que vive el Madrid, séptimo en la liga e inmerso en una racha de cinco derrotas, el delantero no quiso valorar la situación de su ex equipo, después de que este lunes, Isco Alarcón dijera que no pueden “estar llorando por alguien que no quiso estar en el club”, en referencia al portugués.

“Me parece muy bien”, se limitó a decir Cristiano Ronaldo sobre las palabras de Isco, en la rueda de prensa en Manchester previa al partido contra el United.

Tampoco entró en comparaciones sobre su actual equipo y el Real Madrid, y aseguró que ambos son equipos “fantásticos”, pero que ahora está enfrascado en el nuevo capítulo de su vida con la Juventus.

“No deseo hablar de otros equipos, todos saben de mi historia con el Real Madrid, pero no es el momento de hablar de ello. No depende de mí hablar del problema de otros”, apuntó.