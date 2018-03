Cristiano Ronaldo preguntó por el fútbol chino y su estilo de vida

Cristiano Ronaldo sabe que no le queda mucho tiempo en el fútbol de máximo nivel y por ello sabe que debe debe cerrar con broche de oro monetario su carrera profesional y sostener su alto estilo de vida.

Ya no es un rumor. Está confirmado. Cristiano Ronaldo está recibiendo ofertas de ligas poco competitivas, pero que pagan altísimos salarios. Una de ellas es del fútbol chino, que remunera muy bien a sus estrellas, incluso mejor que en Europa.

Luiz Felipe Scolari, actual entrenador del Guangzhou Evergrande de la Superliga de China, ofreció una entrevista a ‘Esporte Interativo’ y en ella reveló que mantuvo una conversación con Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo tiene problemas con la hacienda de España y ha preguntado por la Superliga de China a Luiz Felipe Scolari. (Foto: Getty Images) (Video: Esporte Interativo – YouTube)

“Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo puede ir a China?. Me ha preguntado por cómo es vivir en China y le di todas las coordenadas. Y también tenemos que entender que China es China para distintos jugadores. Cristiano Ronaldo tiene marcas, una industria. Y China es el mayor país del mundo. Entonces yo le dije lo que digo siempre: quien recibe una oportunidad, tiene que irse a China”, expresó el DT brasileño, quien coincidió con el jugador del Real Madrid en los premios al mejor jugador portugués del año “La Quina de Oro”.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo tiene problemas con la hacienda española y ello le ha generado un gran disgusto. Tanto, que incluso se plantea abandonar España.