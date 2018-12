Cristiano Ronaldo: "Me gustaría que Lionel Messi viniera a Italia algún día"

El portugués Cristiano Ronaldo catalogó su nueva experiencia en la Juventus como un ilusionante reto y, preguntado sobre si echa de menos la constante lucha con Lionel Messi, consideró que “quizás” sea el astro el argentino quien tiene nostalgia.

“Yo jugué en Inglaterra, España, Portugal, en la selección, él en cambio sigue en España. A lo mejor es él quien me necesita más a mí. Para mí la vida es un reto y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que Messi viniera a Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto”, afirmó.

“Pero, si está feliz allí le respeto. Es un jugador fantástico, un buen chico, pero aquí no me falta nada. Esta es mi nueva vida y estoy feliz”, agregó.

Y preguntado sobre si le gustaría juntarse en el Juventus con algunos compañeros que tuvo en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo consideró que la plantilla italiana es de alto nivel y que solo abre las puertas a grandes futbolistas.

“Veo que en la prensa se habla de James Rodríguez, Bale o de Asensio, pero soy honesto, ahora el Juventus no necesita a otros jugadores. Hay que hablar con el presidente. En un futuro no sé. Marcelo es bueno, nosotros abrimos la puerta a los buenos jugadores y él es uno de ellos”, dijo.