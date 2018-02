Cristiano Ronaldo: "hay ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años"

La máxima figura del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ofreció una entrevista con el portal italiano GQ. El portugués habló sobre su lado más personal y la necesidad de cuidarse, sabiendo que está llegando a la etapa final de su carrera profesional como futbolista. Él dijo que “a nivel personal este momento es fantástico”.

“La familia está en crecimiento, me siento muy feliz con mi vida. A nivel profesional he tenido dos años muy buenos, en que gané títulos con mi club y con la Selección Nacional, y siento que puedo mantenerme al más alto nivel durante algunos años”, dijo Cristiano Ronaldo en entrevista.

Por otro lado, confesó que ya no es capaz de hacer algunas de las cosas que hacía cuando tenía 20 años. _“La vida es un desafío en todos los puntos de vista, y trato de estar al más alto nivel físicamente, porque eso es muy importante en mi profesión. Tengo que estar al cien por cien, para mí ese asunto es muy serio. Para mantener este nivel es necesario hacer sacrificios.

Hay ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puedo hacer. Hay que intentar encontrar un equilibrio, son los pequeños detalles que hacen la diferencia”_.

Con muchos títulos en su haber y cinco Balones de Oro, igualando al argentino Lionel Messi, Cristiano Ronaldo mantiene la ambición de conseguir más títulos con el Real Madrid.

“Tengo ambición, mucha ambición. La gente debe perseguir sus sueños, yo perseguí el mío y quiero seguir haciéndolo, para mejorar y alcanzar aún más logros. Creo que he tenido algunas actuaciones memorables a lo largo de mi carrera y no recuerdo ninguna en particular. Trato de enfocarme más en el presente que en el pasado”, finalizó.

Cristiano Ronaldo tendrá un duro compromiso la próxima semana, cuando el Real Madrid enfrente al PSG en octavos de final por la Champions League.