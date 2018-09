Cristiano Ronaldo felicita a Luka Modric por ganar el premio The Best

A pesar que fue severamente criticado a la gala del FIFAThe Best donde su ex compañero en el Real Madrid, Luka Modric ganó como mejor jugador, el astro portugués Cristiano Ronaldo aprovechó sus redes sociales para enviarle un saludo y felicitación en croata.

“Felicidades a Luka Modric por ganar el trofeo”, dijo Cristiano Ronaldo en una transmisión en vivo realizada en su cuenta oficial en Instagram. El delantero de la Juventus también ha comentado sobre el mejor gol del año, asignado a Mohamed Salah.

“Salah mereció ganar el premio Puskas. Fue un bonito gol el que marcó”, dijo Cristiano Ronaldo. Aunque respondió que el tanto de chalaca anotado a su actual equipo en la Champions League mereció mejor suerte. “Seamos honestos, no os engañéis, mi gol fue el mejor”, dijo el Cristiano Ronaldo.

Por otro lado, el delantero de la Juventus está tranquilo pese a las críticas que recibió por faltar al evento organizado por FIFA y, previamente, a la premiación de UEFA, el día que hicieron el sorteo de la fase de grupos de la CHampions League.

“¿Qué dicen hoy? Son ‘fake news’. Ellos quieren ser famosos al nombrarme. Forma parte de mi trabajo. Es normal. Todo está bien”, afirmó Cristiano Ronaldo en la transmisión en vivo.

Finalmente, Cristiano Ronaldo no está preocupado por no llevarse algún reconocimiento individual de los que se entregaron hasta ahora.

“Los premios son premios, ya tengo varios. Juego para ganar y no para ganar premios. Llevo 15 años al más alto nivel y estoy orgulloso de lo que he hecho”, sostuvo Cristiano Ronaldo.