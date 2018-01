¿Cristiano Ronaldo decidió marcharse del Real Madrid? Esto dice el diario AS

Cristiano Ronaldo está bajo la lupa en el mundo del fútbol. Su bajo rendimiento, los malos resultados del Real Madrid en sus últimas presentaciones y la promesa no cumplida de su renovación hacen pensar que la decisión está tomada. “Ha dicho a varios compañeros que se va en verano”, según reveló el diario AS de España.

Cristiano quiere irse al Manchester United, según AS

El medio español señala Cristiano Ronaldo se ha sentido engañado por las promesas del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. “Ahora su prioridad se centra en regresar al United. Considera que Old Trafford es el escenario ideal para continuar su trayectoria. En el club inglés, donde militó de 2003 hasta fichar por el Madrid en 2009 y con el que ganó su primer Balón de Oro, ya conocen su deseo”, señaló la prensa internacional.

Por otro lado, se recuerda aquella frase que dijo Cristiano Ronaldo tras ganar su quinto Balón de Oro. “Yo quiero seguiren el Madrid si es posible”. “Si es posible me gustaría mucho retirarme en el Madrid. Pero no depende de mí, no soy yo el que manda en el club”, agregó.

El máximo referente del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, dejó ante el Villarreal un nuevo partido repleto de intentos de marcar y un final de frustración. Frenado en sus mejores acciones por brillantes paradas de Sergio Asenjo, no cesó de intentarlo sin éxito, desesperado ante la falta de pegada en una competición en la que, como su equipo, no encuentra soluciones.

Ningún jugador del Real Madrid lleva más de cuatro tantos en LaLiga. Los han firmado Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Marco Asensio e Isco Alarcón. No hay un referente, como era Cristiano hasta ahora en la competición doméstica, ni escuderos con un buen puñado de goles como Bale o Karim Benzema.

En el último encuentro jugado en el Bernabéu hubo más apoyo que castigo. Respaldo a Cristiano, que era todo expresión en gestos posteriores a sus intentos de gol. A los 22 minutos tras una falta que sacaba Asenjo y repelía el travesaño. En el 29, serio y negando con la cabeza antes de implorar al cielo, tras perdonar una acción clara con un disparo cruzado. Aparecían gritos de desesperación un minuto después tras estrellarse en el lateral de la red cuando buscaba la escuadra.