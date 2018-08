Así reaccionó Cristiano tras conocer que eligieron su gol de chalaca como la mejor de la temporada

El portugués Cristiano Ronaldo dio las gracias porque el gol que anotó de chalaca con el Real Madrid en Turín, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, haya sido elegido el mejor de la temporada por los usuarios de la web de la UEFA.

“A gracias a todos los que han votado por mí. Nunca olvidaremos aquel momento, especialmente la reacción de los aficionados en el estadio”, escribió el ahora jugador de la Juventus en su cuenta de Twitter tras conocer el resultado de la votación.

La diana del delantero portugués, definida por los Observadores Técnicos de la UEFA como “una extraordinaria exhibición de técnica y potencia física”, recibió 197.496 votos.

El tanto de Cristiano Ronaldo precedió al de Dimitri Payet, jugador del Marsella, contra el RB Leipzig en los cuartos de la Europa League, que recibió 35.558.

La tercera clasificada fue la jugadora española Eva Navarro, con 23.315 votos, por su gol ante Alemania en la final del Campeonato de Europa Sub’17, calificado por los observadores de “bonita definición con rosca después de un ágil juego de pies para superar a los defensas”.

Ésta es la primera vez que Cristiano Ronaldo recibe este premio. Los anteriores galardonados fueron Lionel Messi en 2015 (gol ante el Bayern Múnich) y 2016 (ante la Roma) y el croata Mario Mandzukic (tanto ante el Real Madrid en la final de la Champions League).

