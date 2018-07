Cristiano: “Quiero dejar huella en la historia de Juventus”

Finalmente, Cristiano Ronaldo ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador de la Juventus de Turín, y al ser consultado por qué decidió escoger al cuadro turinés, el portugués aseguró que fue una decisión “fácil” por la grandeza, historia y juego que posee el elenco italiano afirmando que llega a Turín para hacer historia con “La Vecchia Signora”.

Cuando a Cristiano Ronaldo se le preguntó las razones por las cuáles escogió a la Juventus, este relató: “Fue fácil escoger a la Juventus. Es uno de los mejores equipos del mundo. Mis compañeros me decían que es un club que sabe jugar; por eso la decisión fue fácil en términos de la dimensión del club. Obviamente fue un paso importante en mi carrera” y agregó: “Quiero dejar una huella en la historia de la Juve. Estoy muy complacido con este desafío”.

Asimismo, cuando se le consultó por lo técnica y complicada que es la Serie A para los delanteros, Ronaldo afirmó: “Es un campeonato duro, muy táctico. Mi carrera no ha tenido nada fácil y soy alguien a quien que le gusta salir de mi zona de confort. Confío en mí mismo, en los compañeros y en el Club”.

En otro extracto de la rueda de prensa, un periodista italiano le preguntó si es que la oferta de la Juventus fue la única que recibió, a lo que Ronaldo, riendo, contestó: “Si, la única”.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo se mostró muy agradecido con el recibimiento de los hinchas a su arribo en Turín: “Una bienvenida maravillosa y para esto agradezco a todos, que estuvieron en el estadio, en el campo de entrenamiento, en el aeropuerto. Todos. Voy a responderles en el campo de juego”.

Sobre qué es lo que la Juventus puede brindarle al portugués, Ronaldo confesó: “La Juventus me dio una gran oportunidad. Es un paso adelante en mi carrera. No es casualidad que hayan ganado los últimos 7 campeonatos. Me siento honrado de que la Juve pensara en mí. Y quiero llevarlo a un nivel aún más alto”.