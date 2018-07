Cristiano recibe la ovación de los hinchas de Juventus

Cristiano Ronaldo ya se encuentra en Turín y contando las horas para ser presentado oficialmente como nuevo jugador de la Juventus. En la previa de esta ceremonia, el astro portugués recibió un baño de popularidad donde miles de hinchas del cuadro turinés lo recibieron calurosamente y le piden que lleve al elenco italiano a ganar la Champions League.

Luego que Cristiano Ronaldo pasara el respectivo examen médico en el J Medical (a pocos metros del Allianz Stadium), este se encontró con una multitud de hinchas que le recibieron con cánticos, ovaciones, pancartas, banderolas, etc. El ex delantero del Real Madrid fue custodiado por decenas de efectivos policiales para evitar el descontrol de la multitud que se mostró, verdaderamente, eufórica. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Cristiano Ronaldo firmara autógrafos y sacará selfies con los hinchas.

Algunos hinchas juventinos en el lugar solo tuvieron palabras de elogios para el portugués cuando fueron preguntados por los medios de prensa: “Es el mejor jugador del mundo, mi ídolo desde siempre. Si el Juventus ya ha llegado muy cerca de ganar la ‘Champions’ antes, imagínense con Cristiano Ronaldo”.

El arribo de Cristiano Ronaldo a la Juventus y la Serie A ha sido toda una locura, ya que desde que se anunció el fichaje del luso (Juventus pagó 112 millones de euros por su traspaso desde el Real Madrid) las ventas de las camisetas de Juventus con el dorsal 7 y el nombre estampado de Ronaldo han hecho récords de venta.

Cristiano Ronaldo llega no solo como el fichaje más caro de la historia de la Serie A (le quitó esa nomenclatura al argentino Gonzalo Higuaín), así como el mejor pagado con un sueldo anual de 31 millones de euros y con un contrato que se extenderá por 4 temporadas.

Previo a la presentación oficial como el flamante nuevo jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo tendrá la oportunidad de conocer la ciudad deportiva juventina, Continassa, así como tener tiempo para conocer a su nuevo preparador, Massimiliano Allegri, como a los que serán sus nuevos compañeros en el cuadro turinés.