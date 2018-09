Cristian Benavente se pronunció tras su regreso a la Selección Peruana

El centrocampista Cristian Benavente conversó con el diario AS de España donde expresó su felicidad tras conocer su convocatoria a la Selección Peruana para los próximos amistosos contra Chile (Lima) y Estados Unidos (Connecticut).

Las palabras del ‘Chaval’ fueron bien tomadas por la afición, quien desde hace tiempo le estaba solicitando al entrenador Ricardo Gareca el llamado del actual jugador del Sporting Charleroi de Bélgica.

“Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección”, manifestó Cristian Benavente.

Asimismo, el ex Real Madrid también indicó que vive un gran momento con su club y que su llamado a la Selección Peruana es una motivación extra para seguir haciendo bien las cosas.

“Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club. Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos”.

Cabe resaltar que Cristian Benavente y Yordy Reyna fueron las principales novedades en la última convocatoria de la Selección Peruana.