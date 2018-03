¿La crisis del Gobierno puede afectar el Mundial Sub 17? Edwin Oviedo responde

Hace algunos días el presidente de la FIFAGianni Infantino confirmó que Perú será sede del Mundial Sub 17, que se llevará a cabo en el 2019.

Como se sabe, la organización de una Copa del Mundo sugiere que todo se trabaje con la mayor seriedad posible, que se tengan los medios económicos suficientes para desarrollar buena infraestructura y el apoyo del Gobierno para agilizar trámites burocráticos.

Al respecto se manifestó Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, indicando que próximamente la FIFA debe llegar al país con una comitiva especial para finiquitar detalles.

“El próximo mes nos visitará la FIFA. Nos han hecho unos requerimientos y estamos preparándonos para ser buenos anfitriones”, declaró en una entrevista con el diario El Comercio.

“Vamos a tener que ir a la mayor cantidad de ciudades del país, vamos a planificar con calma esas visitas”, agregó.

En otro momento, Edwin Oviedo contó que aún no se ha podido entrevistar con representantes del Gobierno peruano, pues primero debe realizarse una reunión entre FPF y FIFA.

“Nosotros, al recibir la sede mundialista Sub 17 del otro año, estamos esperando que venga la comitiva FIFA. Tenemos que reunirnos para empezar a trabajar, todavía no podemos adelantar nada. Es importante que la FIFA haga un diagnóstico de cómo nos encontramos,qué nos falta, presupuestos, inversión, etc. Ellos en estos tiempos apoyan mucho de manera económica los torneos de menores”, puntualizó.