“Creo que se quedará, Cavani no mostró interés en dejar el PSG”

En la prensa europea se rumorea fuerte sobre la posible salida de Edinson Cavani del PSG (lo colocan, principalmente, de vuelta al Nápoles italiano), sin embargo, el técnico del elenco parisino, el alemán Thomas Tuchel, cree que el delantero uruguayo se quedará en París.

Tras la victoria de 3-2 del PSG sobre el Atlético de Madrid en el marco de la International Champions Cup, el preparador fue consultado sobre la situación de Cavani, Tuchel contestó: “Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo”.

Y es que hay que recordar que los medios del Viejo Continente aseguraron que la salida de Edinson Cavani se debería, principalmente, a las malas relaciones que tiene con Neymar y al hecho de sentirse desplazado y poco considerado por la directiva del PSG.

Por otro lado, en cuanto al balance que Thomas Tuchel hizo de su equipo luego de vencer al cuadro español, expresó lo siguiente: “Era complicado jugar este partido y la actuación en la segunda parte fue muy buena. El equipo está bien asentado. Jugamos un buen segundo tiempo y tuvimos un buen final para estos dos encuentros”.

Thomas Tuchel es el nuevo técnico del PSG, en reemplazo del español Unai Emery | Foto: EFE

Asimismo, Thomas Tuchel habló sobre su rival, el Atlético de Madrid, del cual destacó su gran nivel y las cosas que puede conseguir en la Champions League: “De verdad que tienen mucha chance este año y tiene opciones de pelear por la Champions. Tiene opciones de llegar a la final y pelear por ella”.