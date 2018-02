Coutinho: “Quiero escribir mi historia en Barcelona”

El brasileño Philippe Coutinho se encuentra muy feliz en el FC Barcelona, donde destaca que no lo pensó dos veces antes de aceptar formar parte del elenco culé. Asimismo, señaló que hay un gran vestuario entre los blaugranas donde fue bien recibido y se siente cómodo de jugar al lado de figuras como Messi, Suárez o Iniesta, a quienes confesó admirar.

En entrevista a “Fora de Joc”, Coutinho comentó: “Me han acogido muy bien, no solo a mí, sino también a Yerry. Es un vestuario muy bueno… Es una oportunidad única y no me lo pensé dos veces, quiero escribir mi historia. Todos sabían que yo quería muchísimo venir, intentamos de todas las maneras, pero no fue posible en verano y me quedé trabajando duro, como siempre. Llegó en enero y aquí estoy”.

También contó que tuvo contacto con jugadores del FC Barcelona previo a su fichaje: “A veces hablaba con Suárez y con Paulinho y les preguntaba cómo era esto” y agregó sobre Neymar: “He hablado poco, pero cuando supo que venía aquí me envió un mensaje y me deseó suerte”.

Sobre sus compañeros de equipo, el carioca comentó: “Es un genio y cualquiera que juegue con él lo hace un jugador más bueno de lo que es. Estoy disfrutando mucho” dijo sobre el capitán catalán Andrés Iniesta. En relación a Lionel Messi dijo: “Leo está cada vez mejor, como fan y ahora como compañero de equipo, solo puedo aprovechar los momentos. Espero ganar muchas cosas con él”.

Finalmente, sobre el técnico Ernesto Valverde, Philippe Coutinho resaltó lo siguiente: “Habla mucho en los entrenamientos, cuando tengo que corregir el posicionamiento me lo dice, y eso es importante”.