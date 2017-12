Copa Sudamericana: Sporting Cristal, Sport Rosario, Sport Huancayo y UTC conocen rivales

La Copa Sudamericana sorteó este miércoles sus cruces o llaves de la primera etapa del torneo en el auditorio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Paraguay. Sporting Cristal, Sport Rosario, Sport Huancayo y UTC estaban a la expectativa

San Lorenzo vs Atlético Mineiro, Newell’s Old Boys vs Atlético Paranaense y Rosario Central Sao Paulo serán los tres duelos entre equipos argentinos y brasileños que calienten la primera fase de la Copa Sudamericana 2018 tras el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay).

San Lorenzo y Rosario Central por Argentina y Atlético Paranaense por Brasil serán los tres conjuntos que comiencen la eliminatoria, de ida y vuelta, en casa.

La primera fase de la Copa Sudamericana 2018 tendrá 44 equipos de los 10 países miembros de la Conmebol.

De esos enfrentamientos pasarán a segunda ronda 22 conjuntos, a los que se sumarán otros 10 que llegarán de la Copa Libertadores, por lo que volverá a haber un sorteo, el 10 junio, para dirimir los nuevos emparejamientos de ida y vuelta, que ya servirán para determinar el devenir de la competición hasta la final.

La primera fase está compuesta por seis equipos de Argentina y Brasil y cuatro de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

- Emparejamientos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018:

.G1. Everton (CHI) – Caracas (VEN)

.G2. Deportes Temuco (CHI)- Estudiantes de Mérida (VEN)

.G3. Lanús (ARG) – Sporting Cristal (PER)

.G4. Danubio (URU) – Deportivo Cali (COL)

.G5. San Lorenzo (ARG) – Atlético Mineiro (BRA)

.G6. Guabirá (BOL) – Liga de Quito (ECU)

.G7. Nacional (PAR) – Mineros (VEN)

.G8. Atlético Cerro (URU) – Sport Rosario (PER)

.G9. Sol de América (PAR) – Independiente de Medellín (COL)

G10. General Díaz (PAR) – Barcelona (ECU)

G11. Sportivo Luqueño (PAR) – Deporivo Cuenca (ECU)

G12. Rampla Juniors (URU) – UTC (PER)

G13. Defensa y Justicia (ARG) – América de Cali (COL)

G14. Newell’s Old Boys (ARG) – Atlético Paranaense (BRA)

G15. Chile 1 – Sport Huancayo (PER)

G16. Boston River (URU) – Jaguares (COL)

G17. Rosario Central (ARG) – Sao Paulo (BRA)

G18. Bolivia 3 – El Nacional (ECU)

G19. Blooming (BOL) – Sport Bahía (BRA)

G20. Colón de Santa Fe (ARG) – Zamora (VEN)

G21. Audax Italiano (CHI) – Botafogo (BRA)

G22. Bolivia 4 – Fluminense (BRA). EFE