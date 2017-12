Copa Libertadores: conformación de grupos y llaves con Alianza Lima y Real Garcilaso

El Grupo 7 de la Copa Libertadores 2018 será el ‘de la muerte’, compuesto por los campeones del ‘Brasileirao’, Corinthians; del Clausura de Colombia, Millonarios; el subcampeón del fútbol venezolano, Deportivo Lara; y el campeón de la Sudamericana 2017, el argentino Independiente. Alianza Lima, Real Garcilaso, FBC Melgar y Universitario de Deportes conocieron a sus rivales.

Así quedó conformado tras el sorteo del torneo continental del próximo año realizado este miércoles en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay).

Otro de los grupos más parejo por los equipos que lo conforman es el 4, que integran el argentino River Plate, el campeón ecuatoriano Emelec, el finalista brasileño de la última Sudamericana, el Flamengo, y a la espera del último integrante, que podría ser el Olimpia paraguayo, tricampeón de la competición.

El vigente monarca de la Copa Libertadores, el Gremio, tendrá un grupo compuesto por el campeón del Clausura paraguayo, el Cerro Porteño; el campeón del fútbol de Venezuela, Monagas; y el Defensor Sporting uruguayo.

La máxima competición del fútbol continental echará a rodar el balón el 22 de enero en su primera fase con los partidos entre el Montevideo Wanderers (URU) vs Olimpia (PAR); Deportivo Macará (ECU) vs Deportivo Táchira (VEN); y Oriente Petrolero (BOL) vs Universitario de Lima (PER).

El 30 de enero comenzará la segunda fase de la Copa Libertadores con los tres equipos clasificados de la primera y otros trece que entrarán en esta eliminatoria de la competición.

El segundo fin de semana de febrero será el turno de la tercera fase, determinante para la clasificación de cuatro clubes para la de grupos.

Esta última eliminatoria previa se jugará a partidos de ida y vuelta entre los ocho vencedores de la segunda fase.

Emparejamientos de primera, segunda, tercera fases y la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2018:

- Primera fase:

1) Montevideo Wanderers (URU)-Olimpia (PAR) (E1)

2) Deportivo Macará (ECU)-Deportivo Táchira (VEN) (E2)

3) Oriente Petrolero (BOL) vs Universitario de Deportes (PER) (E3)

- Segunda fase:

1) E2-Independiente de Santa Fe (COL) (C1)

2) Chapecoense (BRA)-Nacional (URU) (C2)

3) E3-Jorge Wilstermann (BOL) (C3)

4) Carabobo (VEN)-Guaraní (PAR) (C4)

5) E1-Atlético Junior (COL) (C5)

6) Chile 4-Vasco da Gama (BRA) (C6)

7) Banfield (ARG)-Independiente del Valle (ECU) (C7)

8) Santiago Wanderers (CHI) vs Melgar de Arequipa (PER) (C8)

- Tercera Fase:

1) C1-C8 (G1)

2) C2-C7 (G2)

3) C3-C6 (G3)

4) C4-C5 (G4)

Fase de Grupos:

Grupo 1: Gremio (BRA), Cerro Porteño (PAR), Defensor Sporting (URU) y Monagas (VEN).

Grupo 2: Atlético Nacional (COL), Bolívar (Bolivia), Colo Colo (CHI) y Delfín Sporting (ECU).

Grupo 3: Peñarol (URU), Libertad (PAR), The Strongest (BOL) y Atlético Tucumán (ARG).

Grupo 4: River Plate (ARG), Emelec (ECU), Flamengo (BRA) y G1.

Grupo 5: Cruzeiro (BRA), Universidad de Chile (CHI), Racing (ARG) y G3.

Grupo 6: Santos (BRA), Estudiantes (ARG), Real Garcilaso (PER) y G2.

Grupo 7: Corinthians (BRA), Independiente (ARG), Millonarios (COL) y Deportivo Lara (VEN).

Grupo 8: Boca Juniors (ARG), Palmeiras (BRA), Alianza Lima (PER) y G4. EFE