Copa América 2019: Luis Suárez molesto por el estado de la Arena do Gremio

La Selección de Uruguay tuvo un partido muy complicad ante Japón el cual acabó empatado a 2 en la fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2019 celebrado en la Arena do Gremio, gramado que no presentó las mejores condiciones, al menos así lo hizo saber el delantero charrúa Luis Suárez.

Luis Suárez no pudo ocultar su molestia, aunque se apresuró en negar que ello sea una justificación por el tropiezo ante la joven selección nipona, que juega el torneo sudamericano en calidad de invitado.

“Obviamente, no es excusa para un equipo como el nuestro, pero los césped de los estadios no están en buen estado. Vimos al Maracaná, estaba muy mal. Pero uno tiene que adaptarse a esas situaciones”, expresó Luis Suárez en la zona mixta del estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

Nicolás Lodeiro, volante de la Selección de Uruguay y compañero de Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders, secundó el descontento de Luis Suárez: “Realmente el campo no estaba bien, pero no fue razón para el resultado ante Japón”.

En otro momento, Luis Suárez señaló que en un torneo como la Copa América 2019 tienes prohibido cometer cometer errores, de lo contrario, podrías lamentar un resultado adverso, como sucedió ante Japón.

“Hicimos un buen partido a nivel general, pero tenemos la consecuencia de que en esta clase de torneos tienes dos errores y te hacen dos goles y hay que tener más cuidado, pero esto sigue”, concluyó Luis Suárez.

Uruguay cierra el grupo C el próximo lunes 24 de junio ante Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 6:00 p.m. (hora peruana).