Este lunes 26 y martes 27 de marzo continuarán los partidos amistosos fecha FIFA como preparación al Mundial Rusia 2018. En diferentes partes del mundo, los países clasificados se pondrán a prueba por segunda vez y buscarán afinar todas sus líneas para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. La Selección Peruana se medirá ante Islandia en su segunda presentación en el Red Bull Arena de New Jersey.

En la semana futbolera que empezará este lunes 26 de marzo, habrá muchos partidos atractivos que no podrás perderte. Entre ellos estará el Portugal de Cristiano Ronaldo ante Holanda. Dinamarca, rival directo de la Selección Peruana en el Mundial, tendrá un duro examen ante Chile. Partidos como el de España vs Argentina, Alemania vs Brasil e Inglaterra vs Italia están programados para el martes 27.

Perú vs Islandia está programado para el martes 27 de marzo en el Red Bull Arena de New Jersey. El equipo de Ricardo Gareca continúa sus trabajos en Fort Lauderdale y el lunes viajará al estado sede de su segundo encuentro amistoso FIFA.

La intención de Ricardo Gareca es probar a todos sus jugadores para ir definiendo la nómina de 23 jugadores que viajarán a Rusia 2018. Es probable que en el once inicial haga muchas cambios en el equipo con la intención de ver las condiciones de jugadores como Cristian Benavente, Beto da Silva, Sergio Peña, Nilson Loyola, Roberto Siucho, entre otros.

A continuación, te dejamos la programación de todos los partidos amistosos fecha FIFA que arrancan la próxima semana con hora de Perú.

Lunes 26 de marzo

6:35 – Gales vs Uruguay

11:00 – Finlandia vs Malta

11:00 – Bulgaria vs Kazajistán

12:00 – Albania vs Noruega

13:30 – Portugal vs Holanda

19:00 – Curacao vs Bolivia

Martes 27 de marzo