Las condiciones de Zidane para ser entrenador del Manchester United

La mala campaña que arrastra el Manchester United desde la temporada pasada con José Mourinho como entrenador, ha llevado a la dirigencia de los ‘red devils’ a pensar en un reemplazante del portugués. Zinedine Zidane suena fuerte en la prensa europea como nuevo técnico en Old Trafford, pero solo si le aseguran 4 fichajes top para la que podría ser su futura plantilla.

Como sabe, en la presente temporada 2018-2019 de la Premier League el Manchester United no ha realizado los 5 fichajes que el preparador José Mourinho pidió, lo que ha repercutido en el pobrísimo rendimiento mostrado por los muchachos de Old Trafford. Consciente de esto, Zidane, ex técnico del Real Madrid, asegura el medio Manchester Evening News, habría exigido cuatro nuevas contrataciones, requisito indispensable para que se decida a reanudar su carrera como entrenador.

La fuente, Manchester Evening News, ha devalado los nombres de estos cuatro jugadores que requiere Zidane para aceptar la oferta del Manchester United: Toni Kroos, Thiago Alcántara, James Rodríguez y Edinson Cavani.

En cuanto a Toni Kroos, es poco probable su salida del Real Madrid, pero su experiencia lidiando con Zidane podría hacerlo factible. Sin embargo, ante los rumores que Luka Modric estaría con planes de dejar el cuadro blanco, sería el alemán quien estaría destinado a reemplazar al croata.

En cuanto a Thiago Alcántara, el mediocentro del Bayern Múnich gusta al francés por su visión de juego. Asimismo, el propio jugador, se sabe, tiene intenciones de buscar nuevos aires.

Por otro lado, Manchester Evening News asegura que Zinedine Zidane quiere a James Rodríguez, un nombre polémico, por la supuesta mala relación que ambos tuvieron en el paso del colombiano por el Real Madrid que, curiosamente, se vio limitado bajo la conducción del preparador galo lo que, finalmente, provocó la salida del cafetero hacia el Bayern Múnich.

Edinson Cavani, delantero y máximo artillero del PSG, que se presume podría hacer una buena pareja con Romelu Lukaku que, asegura Manchester Evening News, gusta mucho a Zinedine Zidane.

Lo cierto es que los escasos resultados obtenidos por el Manchester United han generado muchas dudas en la dirigencia de los ‘red devils’ y fastidio en los hinchas que ven en la fórmula de José Mourinho una que ya no está acorde al estilo que antaño caracterizó el cuadro inglés. La situación es más que propicia para pensar que un cambio de dirección técnica se avecina, pero eso solo el tiempo lo dirá.