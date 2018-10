Colombia vs Costa Rica EN VIVO ONLINE por amistoso de fecha FIFA

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Red Bull Arena de la Ciudad de New Jersey no te pierdas el minuto a minuto de la Selección de Colombia vs la Selección de Costa Rica por partido amistoso de fecha FIFA, el cual tendrá lugar este martes 15 de octubre a la 7.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de RCN.

El partido amistoso se jugará este martes, desde las 7:00 p.m. (hora peruana y colombiana) en el estadio Red Bull Arena de New Jersey. La transmisión del evento estará a cargo de Caracol TV en Colombia. En México podrá verse a través de Televisa Deportes, TDN, Canal 5 Televisa y Canal 7 TV Azteca, mientras que, en Estados Unidos será televisado por Univisión.

El enfrentamiento presenta a dos equipos con seleccionadores interinos y que buscan ir consolidando una base de jugadores para sus respectivos torneos oficiales del próximo año.

Colombia llega al partido frente a los ticos motivada por su triunfo 2-4 ante Estados Unidos la semana pasada, y su técnico interino, Arturo Reyes, podrá contar con todos sus convocados, entre los que sobresalen el goleador Falcao García y los centrocampistas James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Colombia vs Costa Rica | Posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Felipe Aguilar, Davinson Sánchez, Cristian Borja; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Costa Rica: Keylor Navas; Giancarlo González, Óscar Duarte, Cristian Gamboa, Kendall Waston, Ronald Matarrita; David Guzmán, Allan Cruz, Bryan Ruiz, Joel Campbell y Johan Venegas.

Colombia vs Costa Rica | La Previa

Ante Costa Rica podrán debutar con la selección colombiana el portero Álvaro Montero, del Tolima, y el delantero Juan Hernández, del Huesca español, mientras que los volantes Juan Daniel Roa, del Santa Fe, y Didier Moreno, del Deportivo de la Coruña, podrán pescar más minutos para afianzarse en la selección tras su primer llamado.

“Es tratar de seguir con nuestro fútbol, de seguir saliendo al ataque, hacer las cosas muy bien adelante y tratar de mejorar esos puntos (flojos) del otro partido”, afirmó a periodistas el lateral del Atlético de Madrid, Santiago Arias.

Colombia aún no nombra el sucesor del argentino José Pekerman en el banquillo, pero el equipo ha mostrado buena cara en los amistosos recientes con los que busca preparar la base de futbolistas para la Copa América del 2019 y las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Este será el cuarto partido de Colombia tras el Mundial de Rusia, pues en septiembre la selección de Reyes derrotó por 2-1 a Venezuela y empató 0-0 con Argentina, mientras que el jueves pasado se impuso por 2-4 a Estados Unidos con una sobresaliente actuación de James Rodríguez.

Por su parte, Costa Rica será dirigida en lo que resta del 2018 por el entrenador interino Ronald González, cuya misión es darle una base para que el uruguayo Gustavo Matosas comience en enero próximo su trabajo como seleccionador.

Costa Rica suma siete partidos consecutivos sin ganar, incluidos los tres de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, y viene de caer por 3-2 frente a México en un amistoso disputado el pasado jueves en la ciudad de Monterrey.

El entrenador González llamó a las principales figuras costarricenses, entre ellos el guardameta del Real Madrid Keylor Navas, y algunos futbolistas jóvenes que hacen sus primeros partidos con la selección como el centrocampista Allan Cruz.

“Va a ser un partido durísimo. Colombia está muy fortalecida. Yo prefiero estos partidos de exigencia para que los jugadores saquen su carácter. Debemos tener claro que nuestra meta ahorita no es ganar amistosos, es fortalecer el equipo y buscar opciones para el nuevo seleccionador”, declaró el estratega.

Costa Rica contará para este partido con la base de jugadores que acudió al Mundial de Rusia comandada por Navas, Giancarlo González, Cristian Gamboa, David Guzmán, Joel Campbell y Bryan Ruiz.

Los ticos buscan darle forma al equipo con miras a la Copa Oro de la Concacaf del próximo año y la eliminatoria mundialista.

Colombia vs Costa Rica | Horarios en el mundo

19:00 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1)

20:00 horas en Venezuela, Bolivia

21:00 horas en Argentina, Brasil (Brasilia -1), Chile, Uruguay, Paraguay

02:00 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

09:00 horas del miércoles en ​Japón, Corea del Sur