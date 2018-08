Colo Colo vs Corinthians EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa Libertadores

El Monumental de Chile albergará EN VIVO la ida del partido Colo Colo vs Corinthians, que podrás seguirlo EN DIRECTO este miércoles 08 de agosto a partir de las 7.45 pm por los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo será transmitido por la señal de FOX Sports 3.

El campeón brasileño será un hueso duro de roer para el conjunto chileno, que logró la clasificación en mayo pasado al quedar segundo del Grupo B por detrás del Atlético Nacional.

Con el desafío de la Copa Libertadores en mente, los ‘albos’ se reforzaron con el fichaje del ariete paraguayo Lucas Barrios, el encargado de anotar los goles junto al veterano Esteban Paredes, máximo artillero del torneo local con 14 dianas.

Colo Colo vs Corinthians | Alineaciones

Colo Colo: Agustín Orión; Oscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Damián Pérez; Carlos Carmona, Jaime Valdés, César Pinares, Jorge Valdivia; Lucas Barrios y Esteban Paredes.

Corinthians: Cássio; Fágner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Pedrinho; Romero, Jadson y Clayson.

Colo Colo vs Corinthians | La previa

Colo Colo regresará a octavos de final de la Copa Libertadores después de once años y lo hará en Santiago frente a Corinthians en partido de ida.

La ilusión por el regreso a la fase final del principal torneo del continente americano contrasta con la irregularidad que el equipo que entrena Héctor Tapia muestra en el torneo local.

El fin de semana pasado, Colo Colo cayó por 0-1 ante Deportes Temuco y descendió hasta el quinto puesto de la clasificación, a nueve puntos del liderato.

Barrios, con molestias en el muslo derecho, se perdió el choque del fin de semana por precaución, pero formará parte del once titular ante Corinthians.

El equipo brasileño arribó este lunes a Santiago sin el centrocampista chileno Ángel Araos ni el delantero paraguayo Sergio Díaz, sus nuevos flamantes fichajes.

Araos no podrá jugar la Copa Libertadores porque este año ya lo hizo con la Universidad de Chile, mientras que Díaz, que llegó a Sao Paulo cedido por el filial del Real Madrid, no fue inscrito en el torneo porque no está en buenas condiciones físicas.

La lista de convocados del entrenador Osmar Loss tampoco incluye al volante Ralf, que se recupera de una lesión en la pantorrilla izquierda.

Entre los que saltarán al césped del Estadio Monumental destacan el portero Cássio y el lateral Fágner, que estuvieron en la nómina de Brasil durante el Mundial de Rusia 2018, y el delantero paraguayo Ángel Romero, que ha marcado en los últimos partidos.

EFE.