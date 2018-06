Coki Gonzales responde por video en el que se le acusa de atacar a Paolo Guerrero

El periodista deportivo Coki Gonzales salió al frente tras la difusión de un video en el que presuntamente ofende a Paolo Guerrero, luego de conocer que no jugaría el Mundial Rusia 2018, tras el fallo del TAS.

“Es increíble que tenga que aclarar temas como estos, pero me obligan hacerlo por el daño que puede generar hacía mi persona. La nota publicada por el Diario El Popular es sensacionalista y asquerosa. El vídeo que difunden lo grabe yo mismo después de ganar un partido con el equipo Pedro Ruiz Gallo, en ese vídeo se escucha claramente que yo entonó el himno de mi colegio (PRG) y en ningún momento mencionó algo sobre Paolo Guerrero. Me están difamando de manera cochina, no sé si esa sea su intención, pero se van a ganar una denuncia grave si no se rectifican, es lamentable llegar a esas acciones pero no me dejan otra opción”, expresó el periodista a través de Facebook.

En el citado video, se aprecia a Coki Gonzales junto a un grupo de amigos en la playa. Uno de estos amigos lanza un comentario sobre Paolo Guerrero, muchos lo celebran y luego corean el nombre de “Angie”, varias veces.