Por hacer saludo nazi, club alemán despide a siete jugadores

En Alemania se toman muy en serio cualquier alusión o apología al nazismo, la cual es condenada de diversas formas, incluida la cárcel. En ese sentido, siete jugadores del equipo filial del SC 1920 Myhl fueron despedidos tras tomarse una foto realizando el saludo nazi.

La filial del SC 1920 Myhl, un club aficionado en la región de la Renania del Norte-Westfalia, cuyos dirigentes no dudaron en dar una lección a los futbolistas por realizar el saludo nazi.

Luego se conoció que esta acción no fue espontánea. El patrocinador del club, Engin Arslan, propietario de una tienda de kebabs, pidió a los jugadores que hagan algo “gracioso” para la imagen del grupo y estos no tuvieron peor idea que hacer el saludo nazi.

SC 1920 Myhl decidió entonces dar por terminado su relación comercial con Engin Arslan. Así de drástico.

“Cuando nos enteramos, inmediatamente convocamos una reunión de la junta. De acuerdo con las reglas de nuestro club, solo pudimos llegar a la conclusión de expulsar a los miembros”, expresó el presidente del club, Marc Winkens.

Los jugadores, pidieron disculpas, aunque ello no revierte la decisión de despedirlos: “Lo sentimos por todas las personas que hemos lastimado con nuestra acción precipitada”.

Seven players from SC 1920 Myhl in the German town of Wassenberg have been expelled from the team https://t.co/veGz9BkkNh