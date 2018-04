Claudio Pizarro y su sorpresivo mensaje a los hinchas

Claudio Pizarro parece ser consciente de que la suerte está echada. El delantero peruano del Colonia de Alemania lanzó este miércoles un sorpresivo mensaje a poco de enfrentar al Schalke por las Bundesliga.

“Stay strong even when it feels like everything’s falling apart”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. Ello, traducido al español significa: “Mantente fuerte incluso cuando parezca que todo se está cayendo a pedazos”.

Claudio Pizarro y su mensaje en Instagram.

Claudio Pizarro afrontará con el Colonia un partido que podría sentenciar su destino en la Bundesliga. Quedan 12 puntos por disputar y el Colonia está a 9 del antepenúltimo y con una escandalosa diferencia de goles en contra (-29).

Colonia había logrado hacer una gran campaña la temporada pasada, clasificando incluso a la Europa League, en la que quedó tercero en el grupo H.

Ahora, el equipo del peruano Claudio Pizarro está a un paso del descenso.