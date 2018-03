Claudio Pizarro sobre Croacia e Islandia: "Son partidos muy complicados"

Claudio Pizarro no fue convocado para los partidos de la Selección Peruana ante Croacia e Islandia; sin embargo, se encuentra trabajando para tentar un llamado en el futuro.

El delantero peruano conversó este semana con TV Perú y destacó que los rivales de Perú son de gran nivel, por lo que hay que sacarles el máximo provecho.

“Son partidos muy complicados. Son selecciones mundialistas. Tienen un muy buen nivel. Creo que serán partidos bien complicados. El equipo está llegando bien, después de la clasificación al Mundial”, indicó Claudio Pizarro.

“Es importante mantener ese nivel. Son partidos de práctica y es importante seguir comprendiéndose”, agregó.

Sobre su relación con Ricardo Gareca y sus posibilidades de ir al Mundial, se reafirmó en que tiene todas las ganas y trabajará para obtener un lugar.

“Siempre he tenido una buena relación con Ricardo. Él siempre ha dicho que serán llamados los jugadores que estén activos. Yo trato de mantenerme bien físicamente. Yo estoy esperando la oportunidad”, apuntó.

En otro momento, Claudio Pizarro se refirió al homenaje que le hizo el Werder Bremen durante el partido con Colonia.

“Fue muy especial lo que pasó en Bremen. La gente aprecia lo que yo he dado por el club. Es algo muy especial. No es común que pase eso. Me siento bien físicamente, y la gente lo comenta por acá. Estoy enfocado y quiero seguir enfocado para mantener la liga”, puntualizó.

Este es el último gol de Claudio Pizarro con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images | Video: YouTube)