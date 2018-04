Claudio Pizarro: "Seguiré jugando hasta que el cuerpo me dé"

A propósito del choque entre Real Madrid y el Bayern Munich por las semifinales de la Champions League, esta semana fue entrevistado Claudio Pizarro en el magazine internacional que el torneo.

El delantero peruano recordó con emoción la temporada 2012-2013, donde consiguió el triplete y la calificó como la “mejor de su carrera”.

“En todos mis años de fútbol, nunca me he divertido tanto como en esa temporada (2012-2013) en la cual logramos el triplete. Divertido en el camerín y jugando al fútbol”, comentó Claudio Pizarro.

“Todos los partidos eran triunfos, diversión, entonces fue el mejor año de mi carrera hasta ahora”, agregó.

En otro momento Claudio Pizarro se pronunció sobre su continuidad en el fútbol y aseguró que recién colgará los chimpunes cuando el físico le diga basta.

“Yo me divierto jugando al fútbol, eso es lo que a mí me gusta, competir y divertirme. Y mientras que el cuerpo me dé todavía la posibilidad de poder hacerlo, creo que lo voy a hacer”, puntualizó.