Claudio Pizarro rechazó oferta del Hamburgo por amor al Werder Bremen

Quizá tomó la peor decisión, pero su corazón pudo más. Claudio Pizarro, sin equipo tras no ser tomado en cuenta por el Werder Bremen, confirmó este fin de semana que el Hamburgo le lanzó una oferta para jugar el curso 2017-2018 de la Bundesliga.

Sin embargo, el delantero peruano pensó en que jugar por el equipo de los pantalones rojos le podría traer consecuencias negativas con los hinchas del Bremen y desechó la propuesta.

“Este verano tuve la oportunidad de ir al Hamburgo, pero no pude aceptar la oferta. Como jugador no puedo hacer eso, en Bremen nunca me lo hubiesen perdonado”, declaró Claudio Pizarro en una entrevista con el canal Sport1 de Alemania.

¿Qué pasa entre Werder Bremen y Hamburgo? Ambos equipos son protagonistas de una de las rivalidades más longevas del fútbol alemán. Esto, como en todo clásicos, radica también en sus diferencias sociales.

Ambas ciudades son vecinas y, por ser los puertos más importantes de Alemania, han competido siempre por ser la mejor, tanto económica, social y culturalmente.

En fin, así las cosas, todo se le ha complicado a Claudio Pizarro, quien no ha conseguido equipo en Europa y su sueño de volver a la Selección Peruana se va desvaneciendo poco a poco.