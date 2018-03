Claudio Pizarro entre lágrimas: "Ellos me aman y yo los amo"

Con los ojos rojos y emocionado hasta el cansancio, Claudio Pizarro acudió a la zona mixta del Wersestadion y conversó con la prensa sobre lo sucedido en los últimos minutos del partido entre Werder Bremen y Colonia.

Y es que cuando el árbitro estaba por dar el pitazo final este lunes, todo el estadio empezó a corear el nombre del delantero peruano.

“Pizarro oh oh oh, Pizarro oh oh oh”, se oía a una sola voz mientras que algunos hinchas mostraban sus camisetas y chalinas de Claudio Pizarro.

“Me siento como en casa. Siempre es bueno jugar aquí. Amo el club. Los fanáticos me aman y yo los amo”, contó el Bombardero a los periodistas.

Vale recordar que Claudio Pizarro se encuentra luchando en zona de descenso con el Colonia. Una victoria ante el Bremen era fundamental, pero ahora deberá seguir remando con más dificultad.

En la próxima fecha de la Bundesliga (domingo 18 de marzo), Colonia recibirá al Bayer Leverkusen.