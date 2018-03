Claudio Bravo protagoniza polémica por condicionar regreso a selección chilena

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, aseguró que el portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, hizo exigencias para unirse a la plantilla que jugará dos amistosos en Europa y que declinó la convocatoria tras ser rechazadas.

“Cualquier jugador en el desarrollo del proceso puede hacer sugerencias, recomendaciones y el cuerpo técnico las puede tomar o no, pero bastante diferente es condicionar una convocatoria, una participación al cumplimiento de esas exigencias”, dijo Salah en una entrevista con T13 Radio.

“Eso no se puede aceptar y le hace muy mal a un proceso nuevo”, añadió el máximo dirigente del fútbol chileno.

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, convocó el miércoles a 25 jugadores con miras a los amistosos pactados con Suecia y Dinamarca, a jugarse en esos países el 24 y el 27 de marzo, respectivamente, pero el también portero del Manchester City inglés anunció su decisión de marginarse.

“Solo que me preocupaba algo que para mí era muy importante: mi preparación y trabajo. Motivos de los cuales la federación está al tanto. Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Arturo Salah tratando de solucionar este tema”, difundió Claudio Bravo en su cuenta de Twitter.

“Lamento que me estén llamando a la Selección en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad. Abrazo para todos”, añadió.

Claudio Bravo intentó aclarar la situación en sus redes sociales. (Foto: Getty Images)

“Es de vital importancia que los futbolistas respeten sus roles”, sostuvo este jueves Arturo Salah, para quien el caso de Bravo “afecta la actividad y la planificación del seleccionador Reinaldo Rueda”.

“El fondo del asunto es que aquí hay un inicio de un proceso serio y las nominaciones de la gente con las que va a trabajar corresponden al cuerpo técnico y así va a ser”, subrayó el dirigente, que confirmó que Claudio Bravo había pedido que Julio Rodríguez, que fue su formador en el Colo Colo, fuese nombrado como preparador de porteros de la selección chilena.

Salah dijo que ese tipo de nombramientos “no es competencia de los jugadores, quienes deben respetar la autoridad de la gente que está dirigiendo el cuerpo técnico”, recordando que Reinaldo Rueda “definió su cuerpo técnico y eso tiene que ser así”.

Claudio Bravo no estará con Chile en los amistosos FIFA que se avecinan. (Foto: Getty Images)

“Estamos iniciando un proceso nuevo y es la hora de que los roles se respeten y que cada uno tenga su actuación en el trabajo en la selección”, disparó, y remarcó que ninguno puede tener privilegios especiales, porque “imagínese que cada jugador hiciera una exigencia de ese tipo, sería una anarquía”.

“Claudio Bravo tiene las puertas abiertas. Es un jugador importante para la selección chilena y esperamos que en el futuro tenga la claridad para hacer lo que los jugadores hacen”, concluyó.