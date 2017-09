Claudio Borghi a Jorge Sampaoli: "Llegó a Argentina para vender humor"

El exseleccionador de Chile Claudio Borghi, quien hizo parte de la plantilla que conquistó el Mundial de México’86, dijo hoy que su compatriota Jorge Sampaoli llegó a la selección argentina a “vender humo” y, aunque lo calificó como “un buen entrenador”, concluyó que “no es buena gente”.

“En un país donde se venden muchas cosas, él vino a vender humo. Eso me llama la atención, cautivó a mucha gente con tres drones y cuatro cámaras. Es un buen entrenador pero no me gusta como persona”, dijo Borghi del seleccionador argentino a Radio Mitre.

Borghi está enfrentado con Sampaoli desde que su compatriota lo sustituyó como seleccionador de Chile a fines de 2012, porque considera que él influyó directamente en su destitución.

“Tengo dos opiniones de Sampaoli. No es buena gente, no llega a los lugares de forma adecuada y usa mañas para trepar. Pero es muy buen entrenador, en Chile tuvo buenos resultados”, añadió

Desde que Sampaoli se hizo cargo de la selección argentina, empató sin goles con Uruguay en Montevideo e igualó 1-1 con Venezuela en Buenos Aires, por lo que, a falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, ocupa el quinto puesto, que permite jugar una repesca ante Nueva Zelanda.

“El equipo no tiene pausa, juega más a lo que pueden hacer sus individualidades y no en equipo. Es complicado jugar así”, manifestó el exfutbolista.