Christian Cueva se pronuncia y aclara situación con Sao Paulo

Christian Cueva se negó a viajar con Sao Paulo a un partido por el torneo paulista contra Mirassol, a pocos días del partido clásico contra Corinthians, y ello generó gran molestia entre los hinchas del ‘Tricolor’.

La prensa brasileña señaló que se debió a que el Sao Paulo se negó a negociar el traspaso de Christian Cueva a otro club (según Globoesporte se trataría de Krasnodar de Rusia o Al-Hilal de Arabia Saudita).

Ante esta situación, el jugador peruano lanzó un mensaje a todos los hinchas del club paulista en su cuenta de Instagram.

“A los hinchas de Sao Paulo les digo que me gustaría aclarar mi ausencia ante Mirassol. Estoy tan comprometido con el club, que en el último partido no estaba programado para jugar y yo pedí jugar para ayudar a Sao Paulo. Esperaba jugar mañana para estar bien físicamente ante Corinthians, pero la comisión de técnica decidió mandarme al banco de suplentes. Entonces pensé que yo no era tan importante para este momento, Por eso pedí no viajar y analizar las propuestas que han llegado para mí. Estoy a disposición siempre para ayudar a este club, jugando”.

Chrisrtian Cueva y su mensaje en Instagram.

Christian Cueva no quiere ser suplente o pieza de recambio y por ello solicitó que el Sao Paulo acepte un traspaso. El volante peruano quiere ser titular para llegar con buen ritmo a la Selección y al Mundial Rusia 2018.