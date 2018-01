Christian Cueva se declaró en rebeldía por este club: ojo, no es Boca Juniors

El peruano Christian Cueva tiene una oferta sobre la mesa que no ha dudado en aceptarla. Sao Paulo no quiere traspasarlo y el jugador se declaró en rebeldía. Todo un culebrón se está armando en el fútbol brasileño y la prensa paulista reveló el nombre del club que quiere al ‘Aladino’ y no se trata de Boca Juniors.

Globoesporte tiene entre sus noticias principales el caso de Christian Cueva en el Sao Paulo e incluso reveló el nombre del principal club que está interesado en sus servicios.

Sí, decimos “el principal” porque hay dos equipos que quieren llevarse al peruano: el Krasnodar de Rusia, y el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Sin embargo, Globoesporte asegura que es un club árabe el que está muy interesado en contratar a Cueva y ese sería el Al-Hilal.

Sao Paulo se negó a negociar una venta y Christian Cueva no ha entrenado como de costumbre. Su acto de rebeldía se confirmó este jueves, al negarse a viajar con Sao Paulo a un partido por el torneo Paulista contra Mirassol.