Christian Cueva se declara en rebeldía en el Sao Paulo: estos son los motivos

El volante peruano Christian Cueva pasa duros momentos en el Sao Paulo, luego de declararse en rebeldía y negarse a jugar en el torneo Paulista, según informó el propio club brasileño.

¿Qué pasó? Christian Cueva tuvo una oportunidad para dejar el Sao Paulo, pero el equipo paulista negó cualquier traspaso, algo que molestó al peruano y pidió al entrenador Dorival Júnior que no lo incluya en la delegación que viajará al interior de Brasil para enfrentar al Mirassol por el campeonato paulista.

La situación es delicada. El volante no quiere seguir en el Sao Paulo luego que se le negase la transferencia a otro club.

“Christian Cueva no viajó con la delegación de Sao Paulo en la tarde de este martes a Río Preto, de donde el elenco sigue hacia Mirassol. El centrocampista peruano solicitó quedarse fuera del partido del miércoles (24), ante una propuesta presentada por su traslado, rechazada por el Sao Paulo”, señala la nota publicada en la página web del equipo.

“Cueva nos pidió no participar en el juego y nosotros evaluamos que no está plenamente comprometido con la agenda del club en este momento, así que decidimos no llevarlo con la delegación a Mirassol, lamentamos esta situación y estamos trabajando para solucionarla”, dijo un directivo del Sao Paulo.

Perú afrontará partidos amistosos en marzo pensando en el Mundial Rusia 2018 y necesita en el máximo nivel a sus estrellas. Christian Cueva es titular indiscutible en la Selección Peruana y en las última horas se habló de un interés por Boca Juniors.