Chivas vs. Monterrey EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 9 del Clausura de Liga MX vía Televisa

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Akron no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Chivas Guadalajara vs Rayados de Monterrey por la novena fecha del Clausura 2019 de la Liga MX, el cual tendrá lugar este sábado 2 de marzo a las 10.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Televisa Deportes, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Chivas y Monterrey se enfrentarán en otro de los duelos que se presume que será muy atractivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio AKRON.

Chivas buscará mantenerse en la zona de clasificación a la liguilla final por el título. El ‘Rebaño Sagrado’ tiene apenas una victoria en sus últimas cinco presentaciones, pero aún así está en el cuarto casillero con 14 puntos.

“El equipo está muy motivado y muy consciente de lo que se está jugando en Liga y en Copa, este sábado tenemos un partido muy importante, complicado, ellos tienen buenos jugadores, pero queremos seguir siendo fuertes en casa para sumar otros 3 puntos”, afirmó en la previa el defensor de Chivas, Hiram Mier.

Monterrey, por su parte, viene de asegurar su presencia en cuartos de final de la Concachampions luego de eliminar a Alianza FC de El Salvador. Los ‘Rayados’, en la Liga MX, están en el segundo lugar con 18 unidades, una menos que el líder Tigres, que recibirá a Pachuca.

Chivas vs. Monterrey: Alineaciones

Chivas Guadalajara: por confirmar

Rayados Monterrey: por confirmar

Chivas vs. Monterrey: horarios del partido

Ecuador – 10:00 p.m.

Perú – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

México – 9:00 p.m.

Bolivia – 11:00 p.m.

Chile – 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Argentina – 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Uruguay – 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Paraguay – 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

España – 4:00 a.m. (domingo 3 de marzo)