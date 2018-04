Chivas Guadalajara vs New York Red Bulls EN VIVO ONLINE por la Concachampions

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio AKRON, no te pierdas el encuentro entre Chivas Guadalajara vs New York Red Bulls por la ida de la semifinal de la Concachampions, la cual se llevará a cabo este miércoles 4 de abril a las 9.00 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de Fox Sports Cono Norte.

Chivas Guadalajara vs New York Red Bulls | Posibles Alineaciones

Chivas Guadalajara: Rodolfo Cota; Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Edwin Hernández, Jair Pereira; Orbelín Pineda, Javier López, Michael Pérez, Rodolfo Pizaaro; Isaac Brizuela, Alan Pulido. Entrenador. Matías Almeyda.

New York Red Bulls: Luis Robles; Aurélien Collin, Aaron Long, Timothy Parker; Michael Murillo, Florian Valot, Tyler Adams, Kemar Lawrence; Alex Muyl, Alejandro Romero, Bradley Wright-Phillips. Entrenador: Jesse Marsch.

Chivas Guadalajara vs New York Red Bulls | La Previa

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Matías Almeyda recibirán mañana al New York Red Bulls de la MLS confiadas en ganar como local en el partido de ida de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

Aunque venció el pasado viernes al Morelia, 1-2 en su propio estadio, el Guadalajara ocupa la duodécima posición del Clausura del fútbol mexicano y tiene pocas posibilidades de entrar a cuartos de final, lo cual hace que Almeyda dé prioridad a la serie ante los estadounidenses.

En el estadio Akron, en Guadalajara, occidente mexicano, las Chivas tendrán que exhibir su mejor juego ante un rival que ha mostrado un buen fútbol en la justa de Concacaf, aunque el pasado fin de semana perdió 4-3 ante el Orlando City y aparece quinto en la conferencia Este de la Major League Soccer .

“Queremos jugar como si fuera una final y ganar; Chivas será un gran rival, pero confiamos en nosotros. Pasamos por un buen momento y queremos seguir de esa manera”, dijo al llegar a Guadalajara el volante argentino Alejandro Romero.

La serie se definirá el martes de la próxima semana cuando los estadounidenses recibirán en Nueva York a los mexicanos.

El ganador pasará a la final que jugará contra el mejor entre el Toronto de la MLS y el América del fútbol mexicano, tope que comenzará hoy en Toronto y se decidirá la próxima semana en el estadio Azteca de la Ciudad de México, casa de las Águilas.

México ha reinado 33 veces en el torneo de Concacaf, 12 de ellas de manera consecutiva desde 2007, mientras los equipos de la MLS solo han conquistado un par de títulos, sin embargo este año tanto el Red Bulls como el Toronto han mostrado un elevado nivel y hay expectativas por ver si los mexicanos pueden superarlos.

De ganar Guadalajara y América, la final de Concacaf será entre los dos clubes más emblemáticos de México y se decidirá con el Clásico entre ambos cuadros, con una vieja y enconada rivalidad.