Conmebol asegura que Chile no es bicampeón de la Copa América

La Selección de Chile suele llamarse así misma como la ‘bicampeona de América’ tras haber vencido en la Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016. Sin embargo, la Conmebol ha dado a conocer que que el término ‘bicampeón’ aplique a la ‘Roja’.

El diario chileno El Mercurio, uno de los más importantes del país sureño, hizo la consulta a la Conmebol y recibió una respuesta contundente e inesperada.

“La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo”, señaló la Conmebol al citado medio chileno.

Es más, El Mercurio hizo una consulta similar a la Conmebol, hace algunos días, en relación al motivo por el que en la camiseta de Chile solo aparece un título de la Copa América y la respuesta que recibió fue similar.

“Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile solo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años”, indicaron desde la confederación.

¿Qué quiere decir eso? Que Chile ha ganado dos torneos organizados por la Conmebol y por ello es bicampeón de América, pero no ha ganado dos títulos de la Copa América, que es un torneo que tiene un curso regular. La Copa América Centenario realizado en 2016 en Estados Unidos fue un certamen extraordinario o conmemorativo.

Por ese motivo, en el trofeo original de la Copa América solo aparece una vez el nombre de Chile, por el que ganó en el año 2015.