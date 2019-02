Chelsea vs Manchester City EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la final de la Copa de la Liga vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del mítico Wembley Stadium de Londres no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Chelsea FC vs Manchester City por la final de la Copa de la Liga, la cual tendrá lugar este domingo 24 de febrero a las 11.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Pep Guardiola puede poner este domingo (16:30 GMT), sobre el césped de Wembley, la primera piedra para el póker de títulos que ansía esta temporada y Maurizio Sarri firmar su sentencia como entrenador del Chelsea, a menos que los ‘Blues’ se reivindiquen y sorprendan al City en la final de la Copa de la Liga inglesa.

El vigente campeón ya aplastó al Arsenal el año pasado en esta misma competición y esta vez llega a Wembley con mejores sensaciones incluso, para enfrentarse a un rival al que goleó 6-0 hace dos semanas lleno de dudas y desconfianza hacia Sarri.

Los de Guardiola se plantan en el templo del fútbol inglés tras haber demostrado su resiliencia en la Liga de Campeones, donde remontaron con un hombre menos, por expulsión de Nicolás Otamendi, al Schalke 04.

Las opciones del técnico español son amplias y después de la actuación de Leroy Sané en Alemania, saliendo desde el banquillo y desatascando el encuentro con un magnífico lanzamiento de falta, el extremo podría ser titular.

Chelsea vs Manchester City | Alineaciones

Chelsea FC: por confirmar

Manchester City: por confirmar

Chelsea vs Manchester City | La Previa

Sus once goles esta temporada le convierten en el tercer máximo goleador del equipo, por detrás de Raheem Sterling (14) y Sergio Agüero (20), que parecen indiscutibles en el equipo inicial.

Con un Kevin de Bruyne aún sin estar a tope y con las dudas en el carril izquierdo, donde Guardiola tendrá que decidir entre entregárselo a un central como Aymeric Laporte, que ya ocupó ese puesto en el Athletic, o a un jugador más habituado a esa posición como Oleksandr Zinchenko.

Más dudas tiene el Chelsea, quien además ve revueltas sus aguas no solo por la inestabilidad en el cargo de Sarri si no también por sus problemas institucionales, después de que la FIFA les haya sancionado con no poder incorporar jugadores en dos ventanas.

El pasado 6-0 encajado en el Etihad Stadium, junto a la derrota por 0-2 en Stamford Bridge ante el Manchester United en FA Cup, han puesto en el disparadero al técnico italiano por su inflexibilidad a la hora de cambiar el sistema.

La defensa de cuatro no funciona, Jorginho no logra encontrar el cauce del juego y N’Golo Kanté está perdido en la mediapunta, lo que unido a los cambios hombre por hombre de Sarri han crispado a la afición ‘Blue’.

Que el joven Callum Hudson-Odoi marcara dos goles en la Liga Europa ante el Malmoe ha arrojado un poco de esperanza a un Chelsea que para más inri llegará a Wembley con bajas importantes.

La mayor disyuntiva se produce en la portería, después de que Kepa Arrizabalaga no estuviera en la convocatoria europea debido a una lesión en los isquiotibiales. Su sitio podría tomarlo el argentino Willy Caballero, quien ha disputado siete encuentros esta temporada encajando siete goles.

También hay dudas en la zona de ataque, ya que Pedro ha sufrido unos problemas estomacales estos días y Willian o Hudson-Odoi, podrían sustituirle.

En el camino hasta la final, el Chelsea se deshizo del Liverpool, el Derby County, el Bournemouth y el Tottenham Hotspur, mientras que el City dejó en la cuneta al Oxford United, el Fulham, el Leicester City y el Burton Albion.

Ambos equipos están empatados a cinco títulos y esta final servirá para dejar al campeón a tan solo dos entorchados de los ocho del Liverpool, máximo triunfador de un competición que echó a rodar en 1960.

Chelsea vs Manchester City | Horarios del partido

10:30 horas – México

11:30 horas – Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:30 horas – Venezuela, Bolivia

13:30 horas – Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

14:30 horas – Brasil

16:30 horas – Reino Unido

17:30 horas – España, Alemania, Italia, Francia