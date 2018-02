Chelsea: “Si deciden mandarme lejos es porque no están contentos con mi trabajo”

Antonio Conte no la pasa bien en el Chelsea, los malos resultados que no son nada alentadores a unas semanas de su encuentro por Champions League contra el FC Barcelona, ponen en tela de juicio su continuidad comandando al elenco “blue”.

Conte no siente el respaldo de la directiva de Stamford Bridge y no duda en expresarlo en conferencia de prensa: “Creo que sigues contando con un entrenador no por lo que logra en una temporada, sino porque confías en él. Entonces construyes algo con él. Pero eso no significa que tengas que ganar algo, porque no es fácil. Y más en Inglaterra. Incluso puedes ganar algo y que el club no quiera retenerte. También puedes confiar en un entrenador y su trabajo y continuar con él si no ganas”.

Pero no contento con ello, el técnico italiano comentó lo siguiente: “Hay dos maneras de actuar. Hay una forma estúpida y una forma inteligente. Esta es mi opción. Al mismo tiempo tengo que decir que siento un gran respeto por cada opción. Si el club decide mandarme lejos es porque no están contentos con mi trabajo”.

Con la crisis del Chelsea que sindica como principal responsable a Antonio Conte, se ha rumoreado mucho en la prensa inglesa sobre el posible reemplazo del italiano, sonando muy fuerte el nombre del español Luis Enrique, quien comandara al FC Barcelona de 2014 a 2017 y ganara la Champions League de 2015. Sin embargo, al menos de momento, parece improbable que este llegue en el corto plazo a tienda de los “blues”.