Chelsea descarta fichaje de Alexis Sánchez

Al parecer, el destino de Alexis Sánchez no se encontraría en el Chelsea inglés, ya que el entrenador de los “blues” Antonio Conte descarto la posibilidad de la llegada del delantero chileno a Stamford Bridge.

Al ser consultado sobre este tema, Conte respondió “No lo sé, no lo creo”, declaración que incluso rebotó en las redes sociales oficiales del cuadro londinense. Esta negativa del Chelsea podría dejar abierta las chances de José Mourinho para reforzar la delantera del Manchester United que dirige de cara a alcanzar al Manchester City en la Premier League como de seguir avanzando en la Champions League.

Al respecto, el técnico de los “red devils” dijo: “Probablemente hay otros clubes interesados y otros que lo estén intentando. Es un jugador del Arsenal. Si se queda con ellos, bien por el Arsenal. Si viene con nosotros, bien por nosotros”.

Pero con a la negativa de Conte, se suma la salida de la puja del Manchester City de Josep Guardiola, ya que según medios ingleses los “citizens” no habrían aceptado peticiones como 350 mil libras semanales como salario y un traspaso de 35 millones de libras que pide el Arsenal por Alexis Sánchez, mientras que Manchester United si estaría dispuesto y en condiciones de desembolsar dichos montos por el delantero de los “gunners”.

Asked if the club are trying to sign Alexis Sanchez, Conte says: 'I don't think so.'