Gonzalo Higuaín es nuevo jugador de Chelsea

Por fin se hizo oficial el fichaje de Gonzalo Higuaín hacia el Chelsea inglés quien llega a la Premier League a préstamo desde la Juventus, aunque vestía la camiseta del AC Milan cuando se concretó el traspaso.

La operación era un hecho y faltaba solo el anuncio oficial, algo que se dilató por varios días. Gonzalo Higuaín sale del AC Milan y se reencontrará con Maurizio Sarri, con quien brilló en el Napoli.

Tras salir del River Plate, Gonzalo Higuaín, de 31 años, tendrá su quinta experiencia europea, luego de jugar en el Real Madrid, Napoli, Juventus y Milan.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! #HiguaINpic.twitter.com/DMJN7z8YOL