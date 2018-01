Chelsea: Antonio Conte y sus comentarios sobre la mala racha de Morata

Álvaro Morata no viene pasando por un buen momento en el Chelsea tras 6 fechas sin lograr anotar un gol y con una expulsión a cuestas. Sin embargo, el técnico de los “blues”, Antonio Conte ha ratificado la confianza en un jugador al cual ya conoce desde su paso por la Juventus de Italia.

Tras ser consultado sobre esta “sequía” de goles del madrileño, Conte respondió: “Lo más importante no es marcar o no, sino trabajar para el equipo. No tiene que perder la confianza porque la tiene de compañeros, aficionados y entrenador. Pero es la primera vez que le pasan estas cosas. En el banquillo no tienes esa presión”.

“Es su primera temporada completa, es la primera de verdad para él y la primera que encara estos problemas, pero hay que superarlos porque son estúpidos” aseguró Conte.

Vale recordar que en tiempos cuando Antonio Conte era el DT de Juventus fichó a Álvaro Morata en 2014. Ese año, Conte dejaría Turín y Morata volvería al Real Madrid en 2015. Pero en 2017 el técnico italiano, ahora al mando del Chelsea, ficharía nuevamente al español.