Champions League: técnico de Barcelona aseguró que Manchester United es un equipo que "nunca se rinde"

El FC Barcelona vs Manchester United es el duelo más esperado de los cuartos de final de la Champions League. Ante esto, el técnico culé, Ernesto Valverde, destacó que no se sienten superiores y aseguró que el cuadro inglés es no solo un histórico de Europa, sino también un equipo que sabe sobreponerse a las dificultades.

“Viene de clasificarse en el campo PSG, trayendo un marcador muy adverso de la ida y que afrontaron con muchas bajas. Están inmersos en una gran racha de resultados y hay que tener cuidado porque es un equipo que no se rinde nunca”, advirtió Ernesto Valverde, técnico del FC Barcelona.

En la previa del partido de Liga contra el Real Betis, Ernesto Valverde definió al Manchester United como “un histórico de Europa y del mundo”, y auguró una eliminatoria “atractiva, complicada y abierta”, por lo que declinó asumir el papel de favorito.

De hecho, señaló que, a estas alturas de la competición, “los ocho equipos que quedan son favoritos”.

“Estamos en cuartos de final de la Champions y todos los equipos llegan con una ilusión tremenda y han hecho méritos suficientes para estar donde están”, añadió el preparador del FC Barcelona.

Asimismo, el técnico del FC Barcelona no considera una gran ventaja jugar la vuelta en el Camp Nou: “Si vemos cómo ha ido el factor campo en los octavos, hubo cuatro primeros de grupo que se clasificaron y otros cuatro segundos. El factor campo ya no es tan importante como antes”.