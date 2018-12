Champions League: las postales del sorteo de octavos de final en Nyon

Listo el sorteo El sorteo de los partidos de octavos de final de la Champions League se realizó en Nyon, Suiza | Foto: EFE

El ansiado trofeo Aunque ahora lo ostenta el Real Madrid, esta copa es la más deseada por los mejores clubes de Europa | Foto: EFE

Estos son los partidos Mira la lista de los partidos de octavos de final de la Champions League | Foto: EFE

Duro rival El Ajax de Holanda enfrentará al Real Madrid, tricampeón vigente de la Champions League | Foto: EFE

El regreso esperado Juventus, de Cristiano Ronaldo, jugará ante el Atlético de Madrid | Foto: EFE

Respira tranquilo Francesco Totti, director de la Roma, tranquilo al ver que a su equipo le tocó el Porto de Portugal | Foto: EFE

Qué carita, Pavel Pavel Nedvec, vicepresidente de Juventus, puso esta cara al ver que su escuadra jugará ante Atlético de Madrid | Foto: EFE

Vuelve a Madrid Cristiano Ronaldo volverá a la capital española con la Juventus para jugar ante el Atlético de Madrid | Foto: EFE

El sorteo de los partidos de octavos de final de la Champions League se realizó el lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. De esta manera, ya se conocen los ocho encuentros que se disputarán entre febrero y marzo de 2019.

El Real Madrid, tricampeón vigente del torneo, jugará contra el Ajax de Holanda. El Barcelona, por su parte, hará frente ante el Olympique de Lyon de Francia.

Otro partidazo es que el jugarán Manchester United vs PSG, mientras que Bayern Múnich tendrá al frente al vigente subcampeón, el Liverpool de Inglaterra.

Otros partidos serán AS Roma vs Porto, Tottenham vs Borussia Dortmund, Schalke 04 vs Manchester City y Atlético de Madrid vs Juventus, en el regreso de Cristiano Ronaldo a la capital española. ¡Qué tales partidazos!