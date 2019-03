Champions League: Messi y Cristiano solo se verán las caras si llegan a la final en Madrid

En Nyon, Francia, se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final y semifinal de la Champions League y aunque muchos esperaban que en estas instancias hubiera un choque a entre el FC Barcelona de Lionel Messi y la Juventus de Cristiano Ronaldo, esta no se llevará a cabo, no a menos que ambos equipos hagan los méritos necesarios para verse las caras en la final del Wanda Metropolitano de Madrid.

Las llaves de cuartos de final de la Champions League quedaron así:

1. Ajax vs. Juventus

2. Liverpool vs. Porto

3. Tottenham vs. Manchester City

4. Barcelona vs. Manchester United

El sorteo de semifinales de Champions League determinó que el ganador de la llave 1 (Ajax vs. Juventus) se enfrentará al ganador de la llave 3 (Tottenham vs. Manchester City), mientras que el vencedor de la llave 2 (Liverpool vs. Porto) chocará contra el que venza en la llave 4 (Barcelona vs. Manchester United).

Así, en caso FC Barcelona y Juventus superen sus fases, podrían enfrentarse en la final y se daría el añorado encuentro en una definición por el título europeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ambos están en gran momento. Lionel Messi llevó al FC Barcelona a cuartos de final gracias a un doblete en el Camp Nou frente al Olympique de Lyon (4-1), mientras que Cristiano Ronaldo, en una noche mágica, marcó los 3 goles que le dieron el pase a la Juventus frente al Atlético Madrid (3-0) en Turín.