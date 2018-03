Champions League: fecha, hora y canal del sorteo de cuartos de final

La UEFAChampions League es el torneo de clubes más importante del mundo. Millones de hinchas en el planeta están al tanto de lo que sucede partido a partido y uno de los procesos que más llama la atención es el sorteo de llaves.

La próxima semana se completa el cuadro con los 8 mejores equipos de Europa. de momento tenemos cuatro clasificados: Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Juventus.

Barcelona vs Chelsea, Manchester United vs Sevilla, Besiktas vs Bayern Munich y Roma vs Shakhtar Donetsk definirán los 4 cupos restantes entre el martes y miércoles.

El sorteo de las llaves de cuartos de final de la Champions League se efectuará el próximo viernes 16 de marzo a las 06:00 horas del Perú, 12:00 horas en España y 12:00 horas en Nyon, Suiza, y será transmitido en Latinoamérica por ESPN y Fox Sports.

El sorteo de las llaves de cuartos de final de la Champions League se realizará el próximo viernes 16 de marzo. (Foto: captura YouTube)

A partir de ahora, en cuartos de final, el sorteo no tendrá restricciones. Clubes del mismo país podrán enfrentarse y el que salga primero será local en el partido de ida. Los partidos se jugarán el 3-4 de abril y el 10-11 del mismo mes.

Cabe recordar que también habrá sorteo de semifinales, el mismo que se realizará el 13 de abril.