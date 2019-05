Lionel Messi encabeza el once de la semana de Champions League

Tras concluir la ida de las semifinales de la Champions League, que vieron los duelos entre Tottenham vs Ajax y FC Barcelona vs Liverpool FC, la UEFA publicó el once ideal de esta ronda, donde se encuentra Lionel Messi encabezando este pelotón.

Lionel Messi es el jugador destacado de este equipo ideal, luego de su doblete frente al Liverpool en la goleada de 3-0 alcanzado en el Camp Nou.

Lionel Messi no podía faltar en esta lista, aunque para muchos uno de los grandes ausentes en el once de la jornada es el chileno Arturo Vidal, quien fue un todo terreno ante Liverpool.

También se cuestionó la presencia del brasileño Coutinho, quien no tuvo una actuación descollante y que fue cambiado a los 60 minutos por el portugués Nélson Semedo.

Por su parte, el Ajax, que salió airoso del campo del Tottenham, donde venció por 1-0, aportó 4 jugadores al equipo de la semana elaborada por la UEFA.