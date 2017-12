Champions League: los equipos clasificados para el sorteo de octavos de final

Este miércoles se cerró la etapa de grupos de la Champions League y ya se conocen a los 16 clubes que avanzaron a octavos de final y que aguardan el sorteo para conocer a sus rivales en la siguiente instancia.

Por cierto, el sorteo de octavos de final de la Champions League se realizará el próximo lunes 11 de diciembre. Todos los detalles del sorteo aquí

Real Madrid no pasó como primero de grupo, mientras que el Manchester City y PSG recibieron su primera derrota de la competencia.

Liverpool, Barcelona, Besiktas y Tottenham, fueron los únicos clubes invictos en fase de grupos.

Benfica, Qarabag, Olympiakos, Maribos, AS Mónaco y APOEL no ganaron un solo partido, pero solo el Benfica no sumó ningún punto. Un desastre fue la campaña del club portugués.

Liverpool es el único club en toda la historia de la Champions League que ha logrado dos 7-0 en fase de grupos: el de hoy miércoles en Anfield ante el Spartak Moscú y en octubre en campo del Maribor.